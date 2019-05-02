Öğrenciler 5 bin 232 tane kitapla buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Yardım Severler Derneğinin katkılarıyla Bandırma Ortaokulu'nda toplam 5232 kitabın bulunduğu kütüphane açıldı.

17 bin Liraya mal olan kütüphanenin açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Parlak, Kurtsan Holding Genel Müdürü Kurtuluş Temur, Bandırma Yardım Severler Derneği yönetim kurulu üyeleri, Bandırma Ortaokul Müdürü Kenan Ülkar, Okul Müdürleri, öğrenciler katıldı.

Bandırma Ortaokulu Müdürü Kenan Ülkar “ Bandırma Yardımseverler Derneği tarafından 17 bin TL'ye mal olan kütüphane yapıldı. Kitaplarımızı çeşitli il ve ilçelerden duyarlı vatandaşlar kargo ile gönderdi. Okulumuzda iki kütüphane bulunmakta olup 5232 kitap kütüphanemizin raflarında yer almaktadır. Bandırma Yardım Severler Derneğine okulumuza yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.