Öğrenciler aileleri birlikte STEM dersine giriyor

Erdek'te Milli Eğitim tarafından hayata geçirilen STEM eğitimine öğrenciler, aileleri birlikte katılıyor.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BENGİ Projesi kapsamında planlanan “Ailemle STEM” projesi uygulanmaya başladı. Erdek'te STEM Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde 1. dönem “Ailemle STEM” uygulaması Halitpaşa İlkokulu'nda devam ediyor. Okullardan öğrencilerin randevularını alarak eğitime geldikleri STEM laboratuvarda eğitimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen STEM Laboratuvar Öğretmeni Tuğba Altıntaş, “BENGİ Projesi kapsamında ‘Ailemle STEM' projesi üretilerek laboratuvarda ki eğitimlerin çeşitlenmesi düşünülmüştür. Bu planlamaya göre ‘Ailemle STEM' projesi kapsamında öğrenciler her hafta 1 ders saati aileleriyle laboratuvara gelerek yaptıkları STEM çalışmalarını ailelerine gösterecekler ve çalışmaları aileleriyle birlikte yapacaklar” dedi.

Projenin ilk etkinliği dünden itibaren hayata geçirilirken, düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, laboratuvarının yapımında büyük katkıları bulunan Yaşar Ceyhun Mırız, Halitpaşa İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri ile veliler katıldı.