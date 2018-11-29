Öğrenciler başkan seçimi için sandığa gitti

Balıkesir'de İl Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde 16 oy alan Kuzey Aydaş başkan seçildi.

Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla uygulanan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” projesi kapsamında, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı “İl Öğrenci Meclisi Temsilciliği Seçimi” Öğretmenevinde yapıldı.

7 adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde 16 oy alan Karesi Şehit Turgut Solak Fen Lisesi adayı Kuzey Aydaş başkan seçilirken; Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adayı Ferdi Gezer 15 oy, Karesi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi adayı İsrafil Emre Arslan 12 oy, Karesi Şule Yüksel Şenler Anadolu İmam Hatip Lisesi adayı Dilanur Gökdoğan 6 oy, Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi adayı Yiğit Alumert 2 oy, Altıeylül Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adayı Gökay Akgün 1 oy, Edremit Akçay Yunus Emre İlkokulu adayı Zeynep Kartal 1 oy aldı.

Müdür Yıldız, “Demokrasi bilinci, siz öğrencilerimiz sayesinde daha da gelişecektir”

Seçim sonucunda Balıkesir İl Öğrenci Meclis Başkanı seçilen Karesi Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencisi Kuzey Aydaş'a başarılar dileyerek mazbatasını takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla uygulanan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” projesi kapsamında bugün gerçekleştirmiş olduğumuz seçimlerin Balıkesir'e hayırlı olmasını temenni ediyor; kazanan arkadaşlarımızın TBMM'de, Türkiye'nin diğer illerinde yapılacak seçimde Balıkesir'i en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. ‘Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri İl Temsilcisi Seçimi'ne katılarak yarışan tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum. ‘Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri İl Temsilcisi Seçimi'nin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri İl Temsilcisi Seçimi”ne İl Milli Eğitim Müdürü Yakup YILDIZ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Güleç, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.