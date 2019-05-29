Öğrenciler, çöpün nasıl değer kazandığını öğrendiler

Balıkesir'in Havran İlçesi Kobaklar İlköğretim Okulu öğrencileri, çöpün nasıl değer kazandığı çalışma yerinde görerek öğrendiler.

Okul müdürü Hüseyin Özdemir, öğretmenleri Serap Sarıçam, Seçil Özcan ve emekli öğretmen Mustafa Akçalı öncülüğündeki öğrenciler, Edremit'te bulunan Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm Ltd. Şti'nin merkezini ziyaret ettiler.

Burada yetkililer, ekolojik çevre geri dönüşüm tesisinin 2011 yılında Edremit körfez bölgesinde ilk olarak Burhaniye ilçesinde olmak üzere daha sonra Havran ilçesinde çalışmalarına başladığını bildirerek daha sonra Edremit Belediyesi, Havran Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi ile anlaşmalar sağlayıp ambalaj atıklarının toplamalarının gerçekleştirmesine başladığını belirttiler. 2017 yılı Ocak ayında Edremit'teki tesis tamamen yenilendiğini ve Bayramiç Belediyesi, Küçükkuyu ve Gömeç Belediyeleri de anlaşmalar sağlandığı belirten yetkililer öğrencilerin ziyareti ile büyük memnunluk duyduklarını ifade ettiler.

Bu tesisi gördükten sonra evsel ve dönüştürülebilen atıkları ayırmaya özen göstereceklerini belirten öğrenciler, çöpleri kaynağından ayrıştırarak ülke ve kent ekonomisine katkı sunma, çöpten enerji üretme, çevreye verilen zararları önleme ve sürdürülebilir kentleşme ve ekolojik dengenin korunmasının çok önemli olduğunu şimdi daha iyi anladıklarına dikkat çektiler.