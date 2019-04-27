Öğrenciler, Cumhuriyet meydanında kitap okudular

Okul müdürü İdris İsmet Sezgin, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliğe “Çaylar bizden, okumak sizden” ismini verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Etkinliğimizin amacı hem öğrencilerimize, hem de vatandaşlarımıza kitap okuma konusunda farkındalık kazandırmaktır. Alana getirdiğimiz çay makinesiyle bir saat süren etkinliğimize katılan öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza çay ikramında bulunduk. BENGİ kapsamında bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi geleneksel duruma getirmek istiyoruz” dedi.

224 öğrenciye 20 öğretmenle kitap okuma etkinliğe katılan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, kitabın bir hazine olduğuna dikkati çekerek, “Yazarlarımız, yılların birikimi ve deneyimlerini kitaplarına yansıtıyorlar. Tüm dünya artık kitap okuyor ve okumamayı büyük kayıp olarak görüyor. Bu nedenle BENGİ kapsamında, Anadolu Lisemizin gerçekleştirdiği bu etkinliği çok önemsiyorum” dedi.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz de, “BENGİ kapsamında, ilçemizdeki okullarda haftanın iki gününü öğrencilerimiz için okuma saati olarak ayırıyoruz. Ayrıca velilerimizle de okuma saatleri düzenliyoruz. Amacımız, hem öğrencilerimiz, hem de vatandaşlarımızda okuma konusunda farkındalık oluşturmaktır” diye konuştu.