İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Öğrenciler, Cumhuriyet meydanında kitap okudular

Erdek Anadolu Lisesinden 224 öğrenci, Erdek Cumhuriyet alanında öğretmenleri ve protokol ile kitap okudu.

Okul müdürü İdris İsmet Sezgin, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliğe “Çaylar bizden, okumak sizden” ismini verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Etkinliğimizin amacı hem öğrencilerimize, hem de vatandaşlarımıza kitap okuma konusunda farkındalık kazandırmaktır. Alana getirdiğimiz çay makinesiyle bir saat süren etkinliğimize katılan öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza çay ikramında bulunduk. BENGİ kapsamında bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi geleneksel duruma getirmek istiyoruz” dedi.


224 öğrenciye 20 öğretmenle kitap okuma etkinliğe katılan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, kitabın bir hazine olduğuna dikkati çekerek, “Yazarlarımız, yılların birikimi ve deneyimlerini kitaplarına yansıtıyorlar. Tüm dünya artık kitap okuyor ve okumamayı büyük kayıp olarak görüyor. Bu nedenle BENGİ kapsamında, Anadolu Lisemizin gerçekleştirdiği bu etkinliği çok önemsiyorum” dedi.


Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz de, “BENGİ kapsamında, ilçemizdeki okullarda haftanın iki gününü öğrencilerimiz için okuma saati olarak ayırıyoruz. Ayrıca velilerimizle de okuma saatleri düzenliyoruz. Amacımız, hem öğrencilerimiz, hem de vatandaşlarımızda okuma konusunda farkındalık oluşturmaktır” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.