Öğrenciler hikaye kahramanlarının maketini yaptılar

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar İlkokulu öğrencileri okudukları hikaye kitaplarının kahramanlarının maketini yaparak “Hikaye Kitabımın Maketi” projesi adı altında sergilediler.

Ocaklar İlkokulu Müdürlüğü, BENGİ Projesi kapsamında ilk dönem sergilediği "Hikaye kitabımın Maketi" projesinin bu dönem ki çalışmalarını gerçekleştirip sergiledi. Proje içeriğinde öğrenciler belirleyip okudukları hikayelerin maketlerini hazırlayıp sergilerken, proje kapsamında öğrencilerden okuma saatlerinde bir kitap belirleyip okumaları ve eve gittiklerinde de velilerinin gözetiminde kitaplarına devam etmeleri sağlandı. Öğrencilerden bu kapsamda okuyup bitirdikleri kitaplardan o kitabın içindeki olay, kişi, yer gibi olgularda özetini yansıtacak şekilde maket hazırlamaları istendi. Öğrenciler hem derslerde öğretmenleri gözetiminde, hem evde velileri yardımıyla okudukları kitapları yansıtan maket çalışması hazırlayıp, hazırladıkları maketleri okul içerisinde sergiye çıkardılar. Öğrenciler maketlerini sergilerken seçtikleri hikaye kahramanlarını gösteren kostümler hazırlayıp giydiler.

Sergi açılışına Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve okul müdürleri katıldı. Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü sergide yaptıkları incelemelerinin ardından öğrencilere hikaye kitabı hediye ettiler.