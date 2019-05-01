Öğrenciler iç dünyasını tuvallere işledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik ve tasarım alanında eğitim gören öğrencilerin çalışmalarından oluşan yıl sonu karma resim sergisi açıldı.

Bandırma Belediyesi Kültür sanat Merkezi'nde açılan sergide 25 öğrencinin hazırladığı, karakalem, akrilik tablo, karikatür ve çeşitli alanlarda 60 eser sanat severlerle buluştu. Sergiye Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan okul müdürü Taner Yıldırım, "Önemli çalışmalara imza atan grafik ve tasarım alanı öğrencilerinin sene boyunca yapmış oldukları çalışmalardan oluşan sergimize teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun sanatkâr yönünü gösteren grafik ve tasarım alanının hazırlamış olduğu bu sergide birbirinden özel sergileri sizlerle paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyorum. İçimizdeki Işığın hayata yansıyan dünyası şimdi burada. Beraberce hayatı hissetmeye, keyfini çıkartmaya ve siz değerli misafirlerimizle resmin evrensel boyutunu ve görselliğini beraberce bu sergide göreceğiz. Bu güzel anlamlı günde yanımızda olduğunuz için sizlere teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından protokol serginin açılış kurdelesini kesti. 1-3 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.