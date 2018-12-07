Öğrenciler kadına şiddeti canlandırdı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi muhasebe bölümü öğrencileri tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu fotoğraf ve afiş sergisi açıldı.

Sındırgı Belediye Hizmet Binası Dış Sergi Alanında açılan "Kadına Şiddete Hayır" konulu sergide öğrenciler tarafından hazırlanan afiş ve fotoğrafların yanında canlı mankenler de dikkat çekti. Serginin açılmasına da katkı sunan öğrenciler yaptıkları makyajlar ile şiddetin izlerini canlı olarak gösterdikleri gibi gün boyu Kadına Şiddete Hayır propagandası ile farkındalık oluşturmayı başardılar.

METAL öğrencileri, sergiyi açmadaki amaçlarının, toplumu bilinçlendirmek ve duyarlılık oluşturmak olduğunu açıkladı. Sergiyi gezerek öğrencilere destek veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş , "Cennet Anaların ayakları altındadır diyen bir ümmetin fertleriyiz. Kadına şiddet uygulamak erkekliğin bir göstergesi değildir. O yüzden hiçbir şekilde şiddeti, kötülüğü, baskıyı kabullenmiyoruz. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Hükumetimiz ve belediyemiz olarak her zaman kadınlarımızın refah seviyesini yükseltmek, onları korumak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.