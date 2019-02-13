Öğrenciler Müdür Yıldız'la röportaj yaptı

Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı makamında ziyaret ederek röportaj yaptılar.

Okul Müdürü Halil İbrahim Bektaş, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emine Aça nezaretinde Milli Eğitim Müdürü Yıldız'ı ziyaret eden okul öğrencileri Betül Çakıcı, Buse Büyükgüldalı, İdil Kirman, Tarık Acet Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi olarak çıkartmış oldukları “Ay Yıldız” adlı okul dergisinde yayımlanmak üzere gerçekleştirdikleri röportajda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a günlük hayatından meslek hayatındaki başarılarına, hedeflerine ve ilimizin eğitim düzeyi hakkındaki düşüncelerine kadar sorular yönelttiler.

Millî Eğitim Müdürü Yıldız, “Bugün bu röportaj vesilesi ile Altıeylül Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisemizin siz değerli öğrencileriyle bir araya gelmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Okulunuzda her biri birbirinden değerli öğretmenleriniz var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve her şeyden önemlisi bu cennet vatanı çok sevmenizi istiyorum. Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de en önde olmanız en büyük arzum. Bu güzel söyleşi için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktu” şeklinde konuştu.