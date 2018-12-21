İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler, okuma sevgisini aile sevgisiyle harmanladılar

Balıkesir’in Edremit ilçesi Karagözoğlu İlkokulu öğrencileri, kitap okuma etkinliği düzenlediler.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Karagözoğlu İlkokulu öğrencileri, kitap okuma etkinliği düzenlediler.


Okulun 4/C sınıfı öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte öğrenciler, sınıf öğretmenleri Semih Güler'in öncülüğünde düzenlenen etkinliğe sınıf öğrencilerinin anne ve babaları da katıldı.


Veliler, çocukların okuma kültürünü geliştirmek, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları teknoloji bağımlılığından korumanın önemine dikkat çektiler. Etkinlikle adeta okuma sevgisinin aile sevgisiyle harmanladığını da ifade eden anne ve babalar evde de bu alışkanlığı devem ettireceklerini sözlerine eklediler

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.