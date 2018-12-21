Öğrenciler, okuma sevgisini aile sevgisiyle harmanladılar

Balıkesir'in Edremit ilçesi Karagözoğlu İlkokulu öğrencileri, kitap okuma etkinliği düzenlediler.

Okulun 4/C sınıfı öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte öğrenciler, sınıf öğretmenleri Semih Güler'in öncülüğünde düzenlenen etkinliğe sınıf öğrencilerinin anne ve babaları da katıldı.

Veliler, çocukların okuma kültürünü geliştirmek, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları teknoloji bağımlılığından korumanın önemine dikkat çektiler. Etkinlikle adeta okuma sevgisinin aile sevgisiyle harmanladığını da ifade eden anne ve babalar evde de bu alışkanlığı devem ettireceklerini sözlerine eklediler