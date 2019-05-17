Öğrenciler önce koşuyor, sonrada soruları cevaplıyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 2 öğretmen, öğrencilerin spor yapmaları için okullarına yarışma parkuru yaptılar. Öğrenciler parkurda yarıştıktan sonrası öğretmenin sorduğu sorulara cevap vererek bilgilerini geliştiriyorlar.

Bigadiç Atatürk Ortaokulu öğretmenleri Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Beden eğitimi ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ortaklaşa düzenledikleri yarışmalar öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor. Bigadiç Atatürk Ortaokulunda 2 yıldan buyana düzenlenen yarışmalarda öğrencilerin koordinasyon hız beceri ve bilgiyi en iyi kullanmasını sağlıyor.

Beden eğitimi öğretmeni Özgür Toprak ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yalçın Türkeli, öğrencilere farklı bir etkinlik düzenleyerek kendi imkanlarıyla okul bahçesinde yarışma parkuru kurdu. Öğrenciler, parkurlardaki engelleri aşıp parkur sonunda Sosyal Bilgiler Öğretmeninin sorduğu soruları cevapladılar. İki takıma ayrılan öğrenciler birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Yarışmaya katılmayan öğrenciler ise parkurda yarışan arkadaşlarına destek verdi. Sosyal Bilgiler öğretmeni Yalçın Türkeli ‘‘İki yıldır öğrencilerimizin koordinasyon hız beceri ve bilgilerini en iyi kullanmalarını sağlamak için bu tür yarışmalar yapıyoruz. Yarışmaya katılan ve ilgi gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum'' dedi.