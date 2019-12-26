Öğrenciler tarihi isimlerle İngilizce öğreniyor

Gazi İmam Hatip Ortaokulunun hazırlamış olduğu "Kültür Bizden Dil İngilizden" adlı etkinlik yapıldı. Öğrenciler İngilizcelerini geliştirmek için Nasrettin Hoca, Mevlana'nın eserlerini kullanıyorlar.

Gazi İmam Hatip Ortaokulunun hazırlamış olduğu "Kültür Bizden Dil İngilizden" adlı etkinlik Salih Tozan Kültür Merkezinde yapıldı. Açılış konuşmasını Gazi İ.H.Ortaokulu Müdürü Osman Akyar yaptı. Akyar açılış konuşmasında, "Yabancı dil ağırlıklı İngilizce sınıflarından ve hafızlık eğitimi uygulamalarından bahsederek, kendi kültürümüzü İngilizce anlatmanın değeri ve önemine vurgu yaptı. Dil öğrenmenin peygamberimizin tavsiyesi olduğu, “Bir dil bilen, bir insan; iki dil bilen iki insandır” hadisine değindi.

Etkinlikte öğrenciler hazırlamış oldukları Nasrettin Hoca Skeçleri, Mevlana”nın 7 öğüdü, Erenler Sofrası, “Allah”ım Çok Büyüksün”ilahisi, 40 Hadis Oratoryosu, İlahi, “meslekler” sunumu ve şarkısı, “Ülkeler Sunumu” ve şarkıları coşkulu bir şekilde sundu.

Öğrencilerin gösterileri sonrası konuşma yapan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "Gazi İmam Hatip Ortaokulu çalışmalarından ve faaliyetlerinden memnuniyetini dile getirdi. “Üç dil bilen, üç insan olsun” diyerek, dilin önemi üzerinde durdu. Kendi kültürümüzün bu şekilde ifade edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazi İmam Hatip Ortaokulu başta olmak üzere ilçedeki diğer okulların da faaliyetlerini arttırarak devam ettirmelerini temenni etti. Okulumuz öğretmen, öğrenci ve salonu dolduran misafirlere teşekkür ederim" dedi.