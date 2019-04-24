Öğrenciler Tülütabakları araştırdı

Balıkesir'de Nitelikli Eğitim Kurumları arasında yer alan Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi (FEKAL) öğrencilerinin ‘bilime iz bırakıyoruz' sloganıyla hazırladığı Bilim Fuarında 10 farklı alanda 30 projenin tanıtımı yapıldı. Geçmişle geleceği hazırladıkları projelerle buluşturan FEKAL'li öğrenciler Balıkesir'in tarihi geçmişi içinde yer alan Tülütabakları unutmadı.

Balıkesir'in işgali sırasında düşman askerlerini korkutmak amacıyla dönemin debbağlarının oluşturduğu tülütabaklar lise öğrencilerinin projesi oldu. FEKAL öğrencileri Ali Burak Bulut ve Nebil Evren Dağlı Balıkesir'in yaşayan tarihi Tülütabakları projelerine taşıdı. Danışman öğretmenleri Mehtap Sümengen ile birlikte Tülütabakları ele alan öğrenciler Tülütabakların Balıkesir'de tanınırlığını artırmayı amaçladı.

FEKAL öğrencilerinin hazırladığı bilim fuarının açılışına Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Prof. Dr. İbrahim Tümen, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Bedia Narlı, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından birisi olduğunu söyledi.

Narlı: “Hayal gücü ile üretkenliğin birleşimi”

Bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişimi fark etmelerini sağladıklarını aktaran Okul Müdürü Bedia Narlı; "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile üretkenliğin birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu üretkenliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda yapacağımız fuarda toplam 30 proje ortaya çıkmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz" dedi.

Yıldız: “TÜBİTAK finallerine Balıkesir damga vurdu”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da yaptığı konuşmada Balıkesir'in bu yıl TÜBİTAK finallerinde büyük başarılara imza attığını açıkladı. Balıkesir'in yüzde 60 proje kabul oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna değinen Yıldız; "Balıkesir'de güzel şeyler oluyor, güzel şeyler olmaya devam ediyor dedik. Bu yıl TÜBİTAK 4006 Projelerine ilimizden 139 başvuru oldu. Bunların 78 tanesi kabul edildi. Türkiye'de kabul oranı yüzde 34.5 iken, Balıkesir'de kabul oranı yüzde 60. Gerçekten güzel başarılar. Bu yıl TÜBİTAK hem bölge finalinde hem birçok ilke birçok başarıya imza attık. Türkiye finaline katılan 6 projemizden 5 tanesi ödüle layık görüldü. İnanıyorum ki bundan sonraki yıllarda Balıkesir eğitimde adından söz edilen bir il olacak" diye konuştu.

Demir: “Dünyaya yön vermek zorundayız”

Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir ise dünyaya yön vermek zorunda olduklarını aktardı. Demir, “Diyorlar ki dünyayı değiştirecek olanlar kaderine razı olmayanlardır. Biz Türk Milleti olarak kaderimize razı değiliz. Dünya gelişiyor, değişiyor, yenileniyor. Ama bu gelişimi, değişimi, yeniliği sağlayan bilgidir, bilginin değişmiş halidir. Bu noktada bir anlayışa ve bir kavrayışa sahip olma kısmı çok çok önemli. Çünkü netice anlayışlara ve kavrayışlara göre oluşuyor. Türkiye çapında artan neticeler anlayışın ve kavrayışın neticesi. Bizler dünyaya yön vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Tülütabak oldu

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve projeler incelendi. FEKAL öğrencileri Ali Burak Bulut ve Nebil Evren Dağlı'nın projeleri tülütabaklar büyük ilgi topladı. Projeyi hazırlayan Ali Burak Bulut ve Nebil Evren Dağlı tülütabaklar gibi giyinerek fuarda hazırladıkları stantı ziyaret edenleri bilgilendirdi. Öğrenciler Balıkesir'in tarihi değeri olan Tülütabakların yine Balıkesirliler tarafından yeteri kadar tanınmadığını belirerek, bu konu üzerinde araştırmada bulunduklarını söyledi. Öğrenciler hazırladıkları projenin amacının tülütabakların tanınırlığını artırmak olduğunu belirtirken, Tülütabakların sadece Balıkesir'e özgü olduğunun da bilinmesi gerektiğini ifade ettiler. Tülütabaklarla ilgili proje hazırlayan Ali Burak Bulut ve Nebil Evren Dağlı isimli öğrenciler Balıkesir Tabaklar Derneği'nden edindikleri kıyafetleri giyerek bir fırından da kurum elde ederek kendilerini tülütabaklar gibi hazırladı. Bilim fuarı öncesinde kendilerini tülütabaklar gibi hazırlayan öğrenciler Balıkesir'in kurtuluş bayramında tülütabakların yaptığı gibi arkadaşlarını korkutarak onları da eğlendirdi.