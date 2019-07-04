Öğrenciler üniversitede 34 etkinlik düzenledi

TÜBİTAK 4004 Projesi kapsamında Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile "Doğanın İçinde Bilimler Bizimle" etkinliği düzenlendi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çağrısı kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığı ile Altıeylül Plevne Ortaokulu tarafından yürütülen "Doğanın İçinde Bilimler Bizimle" projesinin kapanış ve sertifika töreni, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Halil İnalcık Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çağrısı kapsamında hazırlanan ve Altıeylül Plevne Ortaokulu tarafından yürütülen “Doğanın İçinde Bilimler Bizimle” projesinde 17 akademisyen ve 13 öğretmen eğitmen olarak görev almıştır. Karesi ve Altıeylül ilçelerindeki ortaokullarda okuyup 6. Sınıftan 7. Sınıfa geçen toplam 30 öğrenciden oluşan gruba; öğrenciyi merkeze alan, yaparak yaşayarak öğrenmesine fırsat veren bahçe, laboratuvar, doğal parklar, müzeler gibi okul dışı ortamlarda eğlenceli ve eğitici aktiviteler içeren 34 etkinlik uygulandı.

Projenin sertifika töreninde söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Projede yer alan öğrencilerimize imrendiğimi ifade etmeden geçemeyeceğim. Çünkü bizler üniversite ile ancak üniversiteyi kazandığımız yıl tanışma imkanı bulabilmişken sizler daha ortaokul sıralarında tanışma imkanını yakaladınız. Bu kadar kıymetli akademisyenle, bilim adamı ile çalışmak çok büyük bir bahtiyarlık. Ne olur ne kadar şanslı olduğunuzu unutmayın. Ben bu güzel bu projede gençlerimizi bilimle buluşturan Proje Yürütücümüz Plevne Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Hanife Yıldız'a, Proje Uzmanı Doç. Dr. Asuman Küçüközer'e ve onun şahsında Balıkesir Üniversitesinin tüm değerli öğretim üyelerine, eğitimcilerimize ve rehberlerimize teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç tarafından eğitimci ve rehberlere, ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Akademisyen, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çekiminin ardından kapanış töreni sona erdi.

Necatibey Eğitim Fakültesi Halil İnalcık Konferans Salonunda gerçekleştirilen kapanış ve sertifika törenine Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sebahattin İkikardeş, akademisyenler, idareci, öğretmen ve veliler katıldı.