Öğrenciler zeytinin yağa dönüşümünü izledi

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir grup ortaokul öğrencisi, zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederken, zeytinin yağa dönüşümünü izledi. Uğur Ortaokulu 8.sınıf öğrencileri Fen Bilgisi dersinde Madde ve Endüstri Ünitesindeki asitler konusunu işlemek üzere Tariş Zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti.

Burhaniyeli öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde ilçenin en büyük zeytinyağı fabrikalarından Tariş Zeytinyağı Fabrikasını ziyaret etti. Burada Tariş görevlileri tarafından karşılanan öğrenciler, zeytinin yağı dönüşümünü izledi. Tariş Zeytinyağı eksperi Yalçın Şence, öğrencilere fabrikayı gezdirirken, zeytinin yağa dönüşümünü anlattı. Fabrikanın bütün bölümlerini gezen öğrenciler, Yalçın Şence'nin zeytinyağındaki asit ölçümü çalışmasını da izledi. Şence'ye teşekkür eden öğretmen Halime Çelik Tomur, “Burhaniye Uğur Ortaokulu olarak zeytinyağı fabrikasını ziyaret ettik. Burada zeytinin yağa dönüşümü izledik, yağdaki asit ölçümünü öğrendik. 47 öğrenci ile yaptığımız bu ziyaretin dersimize büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Görevlilere teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilerden Salih Öztürk de, “İlk defa zeytinyağı fabrikasına geldim. Burada çok güzel şeyler öğrendim. Benim için çok güzel bir deneyim oldu” dedi. Nisa Eylül Pekşen de, “Bu gün zeytinyağı fabrikasına geldim. Yağın nasıl hazırlandığını gördüm. Ayrıca, yağın asidinin belirlenmesi çalışmalarını izledik. Bunları ilk defa gördüğüm için şaşırdım” dedi.