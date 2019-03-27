Öğrencilerden ağaçlara kuş evi

Erdek İlçesi'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlara kuşevi asıldı.

Ormanlık alanda öğrenciler tarafından hazırlanan kuşların doğada yaşamlarını daha iyi sürdürebilmeleri için, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından ağaçlara asıldıktan sonra, protokol üyeleri ile öğrenciler tarafından boş alanlara fidanlar dikildi.

Kuşevi asma programına Erdek okullarında öğrenim gören minik öğrenciler, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Volkan Kocatürk, İlçe Müftüsü Adem Eser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, okul müdürleri ile öğrenciler hep birlikte ağaçlara kuş evleri astılar.