Öğrencilerden çerve temizliği kampanyası

Balıkesir'in Havran ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Havran Anadolu Lisesi, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla “Kirletmemek, temizlemekten daha ucuzdur” sloganı çerçevesinde çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaparak gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşe Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Gençlik ve Spor Müdürü Apturahman Beşbaş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Eski belediye Binası önünde başlayan etkinlikte Cumhuriyet caddesinden Hamambaşı Meydanına gelen çevreci öğrenciler, oradan Menderes Caddesini kullanarak Sekizeylül Ortaokulu önünden Hükümet Konağına ve 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar ulaşarak caddelerde ve sokaklarda adım adım çöpleri topladı.

Çevre temizliğine vurgu yapan pankartlarla ise Havran halkında farkındalık oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu Havran'da temizlik hizmetlerinin çok nitelikli olarak sürdürüldüğünü, cadde ve sokaklarımızın genel olarak temiz olduğunu belirterek bunun için Havran Belediyesine teşekkür etti. Bu etkinlikteki amacının Gençlik Haftası nedeniyle gençlere çevre temizliği konusunda sorumluluk yüklemek, vatandaşlarımızda kirletmemek üzere duyarlılık oluşturmak olduğunu belirterek etkinlikte yer alan liselerimize ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüze de teşekkür etti.

Yürüyüş Havran Hükümet Konağı önünde tamamlanırken Havran Kaymakamı ve kurum amirleri öğrencilerle bir araya geldi. Havran Kaymakamı Şeref Aydın, öğrencilerin düzenlemiş oldukları çalışmanın önemini vurgulayarak, öğrencileri tebrik etti. Yürüyüş çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.