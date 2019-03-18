Öğrencilerden Erasmus kongresi öncesi Müdür Yıldız'a ziyaret

Albay Cafer Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus kongresi öncesi Müdür Yıldız'ı ziyaret ettiler.

Karesi Albay Cafer Tayyar - Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı makamında ziyaret ederek 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresinde sunacakları iki bildiri hakkında bilgi verdiler.

Okul Müdürü Ramazan Konakbay, Biyoloji Öğretmeni Sumru Kırpat, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Salih Gündüz nezaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret eden okul öğrencileri Neslihan Sude Bıdak, Nazar Özhan, Zeynep Çay, Reyyan Kabasakal, Ezgi Ergen ve Ceyda Dayıcık; çıkartacak oldukları “Actnoal Bülten” adlı okul dergisinde yayımlanmak üzere gerçekleştirdikleri röportajda İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız'a günlük hayatından meslek hayatındaki başarılarına, hedeflerine ve ilimizin eğitim düzeyi hakkındaki düşüncelerine kadar sorular yönelttiler.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Karesi Albay Cafer Tayyar - Nuran Oğuz Anadolu Lisemizin siz değerli öğrencileriyle bir araya gelmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Okulunuzda her biri birbirinden değerli öğretmenleriniz var. Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de en önde olmanız en büyük arzum.

Öğrencilerimiz Reyyan Kabasakal ve Zeynep Çay'ın öğretmenleri Sumru Kırpat danışmanlığında hazırlamış oldukları “Aromatik Bitkilerin Biyobozunur Plastik ve Dezenfeksiyon Sıvısı Yapımında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” adlı projenin TÜBİTAK 50. Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge finalinde ve Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresinde okulumuzu ve ilimizi temsil etmesi bizleri gururlandırmaktadır. Bize yaşatmış olduğunuz bu gurur için teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.