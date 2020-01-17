Öğrencilerden huzurevi sakinlerine moral ziyareti

Manyas'ın kırsal Salur Mahallesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müzik kulübü öğrencileri yaşlılar bakımevini ziyaret ederek, buradaki büyükleriyle güzel bir gün geçirdiler.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri Balıkesir Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakım evini ziyaret ettiler. Yaşlı bakım evi sakinlerini ziyaret etmek ve onlara müzik ziyafeti çekmek isteklerini kurum müdürlüğüne ileten okul idaresine olumlu yanıt gelmesi üzerine müzik kulübünün 17 öğrencisi okul müdürü Kadri Kılıç, öğretmenleri Uygar Acar,Ali Nadir Yavaş, Selda Yakut ve Gözde Bozer ile birlikte Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret ettiler. Öğrenciler burada kalan yaşlılara hediyeler verirken, müzik ziyafeti çekerlerken birlikte şarkı da söyleyerek, güzel bir gün geçirmelerini sağladılar. Yaşlılar Bakım Evi Müdürü Meral Taşdemir, ziyaret için öğrencilere teşekkür ederken, yaşlı bakım evi sakinleri de kendilerini ziyarete gelen öğrencileri yine beklediklerini söylediler.