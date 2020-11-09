Öğrencilerden İzmir'e yardım eli

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin İzmirli depremzedelere için düzenlediği yardım kampanyası, ilçede örnek oldu.

Oku Müdürü Nurten Akhun başkanlığında, Okul Onur Kurulu rehber öğretmeni Aysun Şenocak Demircan ve kurul üyesi öğrencileri tarafından, "Bir El de Sen Uzat Atatürk MTAL" sloganı ile İzmir depreminde zarar gören vatandaşlar için okulda yardım toplama kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve velileri destek verdiler. Toplanan yardımlar, Okul Onur Kurulu üyesi öğrenciler tarafından gruplandırılarak yardım kolileri oluşturuldu. Koliler, ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile Burhaniye Kaymakamlığına teslim edildi. Emeği geçenlere teşekkür eden Okul Müdürü Nurten Akhun, “Öğretmen ve öğrencilerimiz örnek bir yardım kampanyasına imza attılar. Çalışmalarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul idaresine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.