Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Hatice Fahriye Eğinlioğlu ilkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde jandarmaya ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca tüm okullarda başlatılarak uygulamaya konulan "İyilik yap, İyilik bul" projesi kapsamında, meslekleri tanımak amacıyla Altıeylül ilçesi Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulundan 48 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 veli Karesi İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında öğrencilere jandarmanın meslek tanıtımı yapılarak, jandarmanın önemi, jandarmada köpeklerin görevleri ve trafik kuralları anlatıldı. Ziyaret sonrası öğrenciler, öğretmenler, jandarma personeli ve dedektör köpekler günün anısına fotoğraf çektirdiler.