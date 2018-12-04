Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Erdek'te Atatürk İlkokulu öğrencileri yüreklerinden gelen duyguları kağıda dökerek, asker ağabeylerine mektup gönderdiler.

Balıkesir Valiliği himayesinde yürütülen Bengi Projesi kapsamında Erdek Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Mehmetçiğe mektup gönderdi. Yazdıkları mektupları, Hakkari'de ki asker ağabeylerine gönderilmesi için PTT Erdek Şubesi'ne teslim eden Atatürk İlkokulu öğrencileri "Bizler burada rahat uyuyabiliyorsak, bunu asker ağabeylerimize borçluyuz hepsine selam gönderiyoruz" açıklamasında bulundular.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Okul Müdürü Özgür Koçak "Bengi Projesi kapsamında Hakkari Dağ Komando Tugayı 5. Komando Tabur Komutanlığı'na iletilmek üzere okulumuz 3. Sınıf öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından yazılan mektupları gönderdik. Çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini kazandırmak, askerlerimize olan minnet borcumuzu belirtmek için gerçekleştirdiğimiz bu projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve saygıdeğer velilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.