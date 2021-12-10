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Öğrencilerden merhametsiz şoföre insanlık dersi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, aracın ezip kaçtığı sokak köpeği öğrencilerin şefkatiyle hayata tutundu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, aracın ezip kaçtığı sokak köpeği öğrencilerin şefkatiyle hayata tutundu.


Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin maskotu haline gelen sevimli sokak köpeği Çaki'ye, polisten hızla kaçmakta olan bir otomobil çarptı. Şoförün kimliğinin belirlenemediği kazada talihsiz hayvanın sağ ön ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Okul öğrencilerinin cep harçlıklarıyla besledikleri sokak köpeğinin ciddi şekilde yaralanması büyük üzüntüyle karşılandı. Öğrenciler ve okul öğretmenlerinin yaralanan hayvanı veterinerde tedavi ettirdikten sonra zavallı sokak köpeğinin etrafında adeta sevgi çemberi oluşturmaları duygulandırdı. Şimdi sevimli Çaki, kendisine her gün yiyecek veren öğrencilerin sevgisiyle yaralarından kurtulmaya çalışıyor.


Okul idarecileri ve öğretmenler, okulun hemen önünde bulunan yaya geçidinin yeterli olmadığını ve bu yolda hızlı seyreden araçların ölümcül kazalara davetiye çıkardığını belirterek, yetkililerden yardım istediler.

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