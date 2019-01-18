Öğrencilerden 'Naylon Poşet Out, Bez Torba İn' sergisi

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Karşıyaka Ortaokulunda açılan "Kapıdağ'dan Manzaralar" ve Nerime Yüksel Ortaokulunda açılan "Naylon Poşet Out, Bez Torba İn" konulu açılan sergilerin açılış törenlerine katıldı.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Camgöz, Nerime Yüksel Ortaokulunda açılan "Naylon Poşet Out, Bez Torba İn" sergisine katıldı. Burada da kendisine eşlik eden okul müdür ve öğretmenleriyle birlikte sergiyi gezen Camgöz, Teknoloji Tasarım dersinde öğrenciler tarafından üretilen bez torbalardan ve mimari tasarımlardan oluşan sergiyi beğenirken, öğrencileri kutladı. Müdür Camgöz, Karşıyaka Ortaokulunda açılan sergiyi gezdi. Okul öğrencilerinin Kapıdağ Yarımadasında fotoğrafladıkları resimlerden oluşan sergiyi okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte gezen Camgöz, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.