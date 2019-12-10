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Öğrencilerden “Yedi Bölge Yedi İklim” temalı etkinlik

Erdek İstiklal İlkokulu öğrencilerinin yer aldığı halk oyunları ekibi “Yedi Bölge Yedi İklim” temalı folklor gösterisi sundu.


Erdek İstiklal İlkokulu'nca düzenlenen “Yedi Bölge Yedi İklim” temalı folklor gösterilerini, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz birlikte izledi. Okul bahçesinde gerçekleşen, öğretmenler ve öğrenci velilerince de ilgi ile izlenen etkinlikte, öğrencilerin yer aldığı halk oyunları ekibi tarafından ülkemizde yedi coğrafi bölgeye ait halkoyunları sergilendi. Gösterilerin sona ermesiyle, halk oyunları ekibinin gösterdiği performans katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

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