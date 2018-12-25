Öğrencilere ahlak semineri semineri

BENGİ Projesi kapsamında gerçekleştirilen “etik değerler” konulu seminer, okul müdürlerince kendi kurumları dışında belirlenen okullarda verildi. Erdek'te okullarda 5 gün boyunca devam eden seminere öğrenciler katıldı.

“Etik Değerler” konularının işlendiği seminerde; ilkokullarda “Sevgi, Saygı, Hoşgörü ve Nezaket “, ortaokullarda “Empati, Duyarlılık, Sabır, Vicdan ve Merhamet” , liselerde “Adalet, Tarafsızlık, Eşitlik, Güven” konuları okul müdürlerince öğrencilere anlatıldı. “Etik Değerler” konulu seminerin önümüzdeki hafta boyunca benzer planlama dahilinde bu kez okul müdür yardımcılarının iştirakiyle süreceği bildirildi.