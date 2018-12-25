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Öğrencilere ahlak semineri semineri

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik “etik değerler” konulu seminer düzenlendi.


BENGİ Projesi kapsamında gerçekleştirilen “etik değerler” konulu seminer, okul müdürlerince kendi kurumları dışında belirlenen okullarda verildi. Erdek'te okullarda 5 gün boyunca devam eden seminere öğrenciler katıldı.


“Etik Değerler” konularının işlendiği seminerde; ilkokullarda “Sevgi, Saygı, Hoşgörü ve Nezaket “, ortaokullarda “Empati, Duyarlılık, Sabır, Vicdan ve Merhamet” , liselerde “Adalet, Tarafsızlık, Eşitlik, Güven” konuları okul müdürlerince öğrencilere anlatıldı. “Etik Değerler” konulu seminerin önümüzdeki hafta boyunca benzer planlama dahilinde bu kez okul müdür yardımcılarının iştirakiyle süreceği bildirildi.

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