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Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan atkı ve bereden oluşan paketler, Marmara Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan okullarda dağıtımları gerçekleştirildi.


Halen içinde bulunduğumuz kış mevsimi nedeniyle okullarda eğitim gören çocuklara gönderilen atkı ve bereler öğrencileri sevindirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen okullara atkı ve bere desteği hakkında açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bu güzel hediyelerle çocukların yüzünü güldüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile belediye yetkililerine teşekkür etti.

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