Öğrencilere bilgisayar hediye edildi

Bir elektrik firması sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulan laptop bilgisayarlar okulun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamada büyük ölçüde yardımcı olacak. Bilgisayarlar okula bizzat şirketin bilgi işlem sorumlusu Serhat Serbest ve ekip arkadaşları tarafından takdim edildi. Oktay Koçman Ortaokulu Müdürü Mukaddem Kızmaz, şirket yetkililerine teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.