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Öğrencilere burs için gece düzenledi

Manyas’lılar Kültür ve Dayanışma Derneği yüksekokul öğrencilerine burs sağlamak için gece düzenledi.

Manyas'lılar Kültür ve Dayanışma Derneği yüksekokul öğrencilerine burs sağlamak için gece düzenledi.


Belediye çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen geceye yoğun bir katılım olduğu gözlenirken, katılımcıların gece de düzenlenen açık arttırma da yardım etmek için birbirleriyle yarıştıkları gözlendi. Manyas'lıların yanı sıra Bandırma'dan da konukların katıldığı gecede yerel sanatçı Kübra şarkılarıyla geceye renk kattı. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, CHP İlçe Başkanı Av. İsfendiyar Ülker, MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın eski Milletvekili Mehmet Tüm, Bandırma'nın önceki dönem Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da katıldığı gece de konuşan Manyaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilal Karamehmetoğlu amaçlarının imkansızlıklar nedeniyle okumakta zorluk çeken özellikle üniversiteli gençlere burs temin etmek için düzenledikleri geceye katılanlara teşekkür etti.

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