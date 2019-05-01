Öğrencilere deprem konferansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi.

Bandırma Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencileriyle “deprem” konulu söyleşi düzenledi. Konuşmacı olarak Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er ve Bandırma Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan katıldı. Ülkemizde deprem konusunu güncel tutmayı hedefleyen söyleşide dünyadan, Türkiye'den ve Bandırma ve çevresindeki fay hatları, deprem bölgeleri, yaşanan depremler, yaşanabilecek depremler ve alınması gereken tedbirler anlatıdı.

Depreme karşı alınması gereken tedbirler, Türkiye deprem tehlike haritası adlı konuyu da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Yüksek Mühendisi Engin Er anlattı. Yerel yönetimlerin deprem konusunda hassas davranması gerektiğini vurgulayan Er, Türkiye'nin deprem potansiyeli ve yapı denetimin zayıf oluşundan bahsetti.