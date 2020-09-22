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Öğrencilere EBA destek sınıfı

Manyas Gençlik Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için EBA destek sınıfları hazırlandı.


Yaşadığımız pandemi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim alacak olan öğrenciler için hazırlanan EBA destek sınıfı Gençlik Merkezinin alt katında düzenlendi. 10 adet bilgisayarın bulunduğu eğitim destek odasından öncelikli olarak internet hizmetinden yararlanma olanağı olmayan öğrencilerin yararlanacağını söyleyen Gençlik Merkezi müdürü Kudret Eğen, sonuçta EBA destek sınıfının tüm öğrencilere açık olduğuna vurgu yaparak, EBA Erişim Noktası olarak gençlerin hizmetinde olacaklarını ifade etti.

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