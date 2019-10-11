Öğrencilere ‘Geri Dönüşüm' eğitimi verildi

Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere yönelik ‘Geri Dönüşüm' eğitimleri veriliyor.

Erdek Merkez Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giden Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı görevliler, bir araya geldikleri öğrencilere ‘Geri Dönüşüm' konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı görevliler, öğrencilere verdikleri geri dönüşüm eğitimi kapsamında; Çevresel açıdan belirli ölçülere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanılması, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile çevremize olan zararların azaltmaları konularını aktardı.