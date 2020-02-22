Öğrencilere müzikal tiyatro

Marmara Belediye Başkanlığı organizasyonuyla, merkez ve kırsal Saraylar Mahallesi İlkokul öğrencileri ‘Yumurtam Sıcak' konulu müzikal tiyatro oyunuyla tanıştı.

Marmara ile Saraylar İlkokulunda sahne alan ‘Yumurtam Sıcak' müzikal tiyatro oyununu izleyen öğrenciler, gönüllerince eğlenerek çocuk olmanın tadını doyasıya çıkardı. Selçuk Boncukçu'nun yazıp yönettiği “Yumurtam Sıcak” isimli müzikal tiyatro oyununu izleyen öğrenciler bu imkanı sağlayan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'a teşekkür ettiler. Marmara İlçesi ile Saraylar Mahallesinde ilkokul öğrencileriyle buluşturulan “Yumurtam Sıcak” müzikal tiyatro oyunu Avşa İlkokulu ile devam edecek.