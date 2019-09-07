Öğrencilere okula uyum programı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız,"Okula Uyum Programı" kapsamında Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulunda öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin okula uyum sağlaması için düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulu Müdürü Mahmut Osta:“Çocuklarımızın alıştıkları ortamdan çeşitli farklılıkları olan okul ortamına geçerken yaşayabileceği kaygı ve endişelerini gidermek, onlara okul ortamının güzelliklerini yaşatarak tanıtıp sevdirmek, öğretmenleri ve yeni arkadaşları ile tanıştırmak, okul aile ilişkisinin de önemini anlatabilmek amacıyla uyum programı okulumuzda da başlatılmıştır” dedi.

Programda konuşan Müdür Yıldız:“Dünyaya geldiğimiz andan itibaren yaşamımızı sürdürebilmek için nefes almak, uyumak, karnımızı doyurmak gibi gerçekleştirmek zorunda olduğumuz temel ihtiyaçlarımızdan biri de öğrenmedir. Dünyada var olmak, varlığımızla dünyaya katkı sunabilmek için hayat boyu öğrenmeyi yaşam felsefesi haline getirmemiz gerekir. Bu da ancak sevmekle olur. Öğrenmenin en büyük adımları okulda atılır. Dolayısıyla okulu ve öğrenmeyi sevmek, sevdirmek asıl hedefimiz. Zira insan ancak kendini ait hissettiği ortamı sevebilir. Bu amaçla uyum eğitimi hazırlandı. Eminiz ki çocuklarımızın mutluluğu, gözlerindeki parıltılar hepimizin heyecanına heyecan katacak, yaptığımız çalışmalardan biz de keyif alarak, huzurlu ve mutlu çocuklarla sıcacık bir okul ortamı oluşturabileceğiz. Onların mutluluğu bizleri de mutlu edecek. Okula Uyum Programı" kapsamında Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulumuzda sizlerle birlikte olduğum, öğrencilerimizin sevinç ve heyecanına ortak olduğum için ben de çok mutluyum. Yeni eğitim-öğretim yılında her şeyin gönlünüzce olması temennisiyle Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Program, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kazım Biber'in "Okul-Aile Ortaklığı" konulu sunumu ile sona erdi.

Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kazım Biber, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.