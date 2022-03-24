Öğrencilere orman sevgisi aşılandı

Balıkesir'in Erdek İlçesinde 21 Mart Ormancılık Günü nedeniyle okullarda çevre, doğa ve ormanın önemi anlatıldı. Erdek Orman İşletme Şefi Oygar Topaloğlu ilçedeki iki okulda öğrencilerle bir araya gelerek orman sevgisi konusunda bilgilendirme yaptı.

Erdek Orman İşletme Şefi Oygar Topaloğlu, 21 Mart Ormancılık Günü nedeniyle, Erdek İlçesi kırsal Karşıyaka Mahallesi İlkokulu ile Erdek İlçesi Nerime Yüksel Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere ormanın önemini anlattı. Orman İşletme Şefi Topaloğlu, 21 Mart Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği okullarda düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklarda, orman sevgisi, ormanların önemi, faydaları ve korunması konularında bilinç oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

“Ormanlar dünyanın ciğerleri”

Ormanların en önemli faydalarından birinin oksijen üretmesi olduğunu hatırlatan Topaloğlu "Ormanlar, dünyanın akciğerleridir. Ormanlardan kesilen her dal, bir o kadar oksijenin yok olması demektir. Bunun için ormanlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Bizlerde bu konuda duyarlılık oluşması adına okullarda seminerler veriyoruz. Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokullardaki öğrencilerimize seminer vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Seminerin sonunda yapılan soru cevap etkinliği ile de öğrencilerin ormana dair merak ettikleri sorular cevaplanırken, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü daha güzel hatırlamaları adına hediye dağıtıldı.