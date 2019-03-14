Öğrencilere zeytin ağacının değeri anlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bir okulda öğrencilere zeytin ağacının öneminin anlatıldığı bir tekinlik düzenlendi.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda'da bulunan Nuri Zarplı İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen etkinlikte; öğrencilerle birlikte okulun bahçesine zeytin fideleri de ekildi.

‘Ölümsüz Ağaç' olarak nitelendirilen zeytin ağacının önemini öğrencilere anlatılan etkinlikte konuşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, “Ayvalık'ın ve dolayısıyla ülkemizin en önemli ihracat ürünü olan zeytini üreten zeytin ağacı bölgemi ekonomisi için son derece önemli bir değerdir. Bu büyük değerimizi ‘ağaç yaşken eğilir' düşüncesiyle gelecek nesillere aktarabilmek için çocuklarımıza anlatmak istedik. Bu konuda Ayvalık'ın başarılı bürokratlarından biri olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Güner Bahadır'a konuyu açtık. Kendisi de bu konuda üzerine düşen her desteği vereceğini söyleyince, hemen kolları sıvadık ve bugün bu etkinliği öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Aynı zamanda da çocuklarımızla birlikte anlamlı bir kitap okuma etkinliği yaptık. Ben bu konuda bize destek veren başta müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkse çok teşekkür ederim” diye konuştu.