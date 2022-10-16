Burhaniye'de Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi'nde keman sanatçısı Berrak Solak, öğrencileri ile birlikte konser verdi. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile veliler izledi.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Ankara Türküsü, Hatırla Sevgili, Titanik, Fikrimin İnce Gülü, Pavane gibi önemli eserler seslendirildi. Konserde dinleyicilere kursiyerleri tanıtan Berrak Solak, "Kursiyerimiz Tuğba Çapık keman çalmaya Halk Eğitim'de başladı. Kısa sürede ivme kazandığı için konsere dahil ettim. Bade Sezer 5 yıldır keman çalıyor. Nisa Nur Pek de keman çalmayı kursumuzda öğrendi. Hepsi çok yetenekli çocuklar." ifadesini kullandı. Berrak Solak ve öğrencilerini kutlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de, "Kursiyerlerimiz yaz sezonunda çalışıp konser parçaları edindiler. Çocukları akıllı telefonlarla hayata at gözlüğü ile bakmaları yerine bilim ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Konserimizi izleyen velilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. Konser, kursiyerler, aileleri, keman sanatçısı Berrak Solak ve Halk Eğitim Müdürü Turan Fırat Algül'ün çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.