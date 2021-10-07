Öğrencilerin barınma sorunu çözülüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğrencilerin barınma problemin çözümü için Bandırma Kaymakamlığı devreye girdi.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle uzun bir süre yüz yüze eğitime ara verilmişti. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında başlayacak olan öğrenciler yüz yüze eğitim için Bandırma'ya gelen Üniversite öğrencilerin, barınma ve konaklama ihtiyaçlarına ilişkin Bandırma Kaymakamlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından olası sorunlar yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı.

Bandırma Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen Açıkkapı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde barınma sorunlarının yaşanmaması için Kaymakamlık binasında, otogarda, üniversite içerisinde ve Kredi yurtlar kurumlarında stantlar açıldı. Öğrencilerin geçici barınma sorunlarının çözülmesi için Bandırma Kaymakamlığı bir süre öğrencilerin barınmaları konusunda destekçi olacak. Bandırma Kaymakamlığından alınan bilgilere göre stantlar halen açık olduğu ve öğrenciler için faaliyetlerine halen devam edecekler.