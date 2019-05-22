Öğrencilerin bilime merakı artıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kemal Pireci Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK destekli “4006 Bilim Fuarı” açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Kaymakam Sayın Günhan Yazar, Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve okul müdürleri katıldı.

Okul Müdürü açılış konuşmasında Nalan Yıldırım “TÜBİTAK bilim fuarları, temel eğitimde bilim kültürünün gelişmesine yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetlerdir. TÜBİTAK'ın desteğiyle her yıl düzenlediğimiz ve bu yılda ikincisini düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Hepimizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden araştırmacı bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. TÜBİTAK bilim fuarları bir yarışma etkinliği değildir. Bu fuarların amacı öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgilere arkadaşlarıyla öğretmenleri ile ve ilgi duyan herkese paylaştıklarını sağlayacak eğitici öğretici eğlendirici bir ortam oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda fuarımız da toplam 26 projeyi öğrencilerimiz danışman öğretmenlerimizin nezaretinde özverili bir çalışma ortaya koydular” şeklinde konuştu.

Açılın ardından Kaymakam Sayın Günhan Yazar, Bilim Fuarını dolaşarak öğrencilerin hazırladığı projelerin yer aldığı stantları ziyaret ederek projeler hakkına bilgi aldı ve emeği geçen öğretmenler ve öğrencilerimizi tebrik etti.