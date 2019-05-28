Öğrencilerin hazırlığı projeler sergilendi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulunda e-twinning projesi kapsamında yürütülen uygulama ve çalışmaların yer aldığı serginin açılışında idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıf öğretmenleri Gülşen Tanrıverdi ve Nagihan Uysal rehberliğinde hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Yön Verenler”, “Trafikte Biz de Varız”, “Birlikte Oynayalım” e-twinning projeleri ile “Yarının Doğası”, “Bugünün Bez Çantası” ve “Haydi File ile Alışverişe” etkinliklerinin yer aldığı sergide öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Stantları tek tek ziyaret ederek projeler hakkında bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Altıeylül Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulumuz tarafından e-twinning projesi kapsamında yürütülen uygulama ve çalışmaların yer aldığı bu güzel fuarın açılışında sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Her biri birbirinden değerli proje ve çalışmaları nedeniyle öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyor; Altıeylül Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulumuzda ki bu güzelliklerin yirmi ilçemizdeki okullarımıza örneklik teşkil ederek yaygınlaşmasını diliyorum" dedi.