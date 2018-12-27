Öğrencilerin spor malzemesi sevinci

Burhaniye ilçesinde, “Sporda Yetenek 10'la Gelecek” projesi kapsamında spor salonları öğrencilerle dolup taşarken, Kaymakam Hüseyin Öner, 7 ilk ve ortaokula çeşitli spor malzemeleri hediye etti. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen malzeme dağıtımında büyük coşku yaşanırken, spor malzemesi sahibi olan öğrenciler Kaymakam Öner'e teşekkür etti.

Spor malzemeleri dağıtım töreninde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Selçuk Çiftçi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Peşken de hazır bulundu. Salonu dolduran 7 okulun öğrencilerine, basketbol ve voleybol topları ile masa tenisi raketleri, voleybol filesi ve yer minderlerinden oluşan spor malzemeleri dağıtıldı. Salonda bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerden daha çok spor yapmalarını istedi. Salonları dolduran çocukların kendilerini sevindirdiğini anlatan Kaymakam Öner, “Bu gün burada, tespit ettiğimiz 7 ilk ve ortaokulumuza çeşitli spor malzemeleri dağıttık. Biz çocuklarımızın her anlamda iyi yetişmesini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Okullarımızda hem akademik başarı olsun, hem zihinsel anlamda, bedensel anlamda çocuklarımızın iyi yetişmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Elbette, bu konuda başta öğretmenlerimiz ve aileler geliyor ve eğitim yöneticisi olan bizler de söylediğimiz gibi, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 7 okulumuza basketbol topundan tenis raketini kadar değişik malzemeler hediye ettik. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Okullarımıza desteğimiz devam edecek” dedi. Spor malzemesi alan öğrencilerde mutluluklarını dile getirdi. Öğrencilerden Ece Arık, “Kızıklı Ortaokulundan geldim Raket aldım. Daha çok spor yapacağım. Kaymakamımıza teşekkür ederim” dedi. Serhat Acar da, “Ben Şarköy okulundan geldim. Raket ve top aldım. Bunda sonra daha çok spor yapacağım” dedi. Aşir Cihanlar ise, “3 yıldır futbol ve voleybol oynuyorum. Okulumun her türlü etkinliğinde görev alıyorum. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi. Hüseyin Gürgen de, ”Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulundan geldim. Burhaniye Belediyesporda futbol oynuyorum. Voleybol topu ve voleybol filesi aldım. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” dedi.