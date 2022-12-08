Öğrencilerin yemekleri meslek lisesinde hazırlanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bandırma Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bandırma Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, okulun yemekhanesinde iki stajyer öğretmen, iki usta öğretici ve iki öğretmen gözetiminde günlük 1500 kişilik yemek yapıyor. Okulun yönetici ve öğretmenleri ile Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan eşliğinde bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı; okulda yapılan çalışmalar ile ilgili öğretmenler odasında sohbet gerçekleştirdi. 1963 yılında kurulan okulun Bandırma'nın en eski ve en büyük okullarından birisi olduğunu belirten Tatlı; Bandırma ve Erdek'te temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında taşımalı eğitim kapsamında bulunan 1500 öğrenciye günlük olarak ücretsiz yemek hizmeti sağlandığını ifade etti. Bu çalışmalarından dolayı yönetici, öğretmen ve öğrencilere tebriklerini iletti.

Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Gülsevim Kaçar, "Önce Bandırma ilçemizde eğitim alan 800 öğrenci için yemek hizmeti sunduk. Bu sene yeni eğitim öğretim yılından itibaren Erdek'in taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri için yemek yapmaya başladık. Şu anda 1500 kişilik yemek üretimi sağlıyoruz. Bu alanda 40 öğrencimiz çalışıyor, bölümde ise 86 öğrencimiz bulunuyor. Yaptığımız bu çalışmalar, döner sermaye hizmeti kapsamında oluyor. Bu şekilde öğrencilerimiz hem üretim yapıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor" dedi.