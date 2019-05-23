Öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül General Kemal Balıkesir Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisine katıldı.

Görsel sanatlar, teknoloji tasarım, bilgisayar, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve Türkçe derslerinde yıl boyunca uygulanan çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisinde; "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında velilere yönelik planlanan Ahşap Yakma Kursu'nun eserleri de sergilendi. Stantları gezen Müdür Yıldız, emeği geçen öğrenciler ile öğretmenlerini başarılı çalışmaları nedeni ile kutladı. Yıl sonu serginin açılışına; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sami Akoğlan, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program; öğrencilerce hazırlanan eserlerin tek tek incelenmesi ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.