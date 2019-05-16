Öğrencilerine doğa sevgisi aşılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma 17 Eylül İlkokulu sınıf öğretmeni olan İsmail Hakkı Kaya uzun yıllardır okul bahçesinde kendi imkânlarıyla birbirinden farklı güller yetiştirerek çocuklara doğa sevgisini aşılıyor.

41 yıllık sınıf öğretmeni olan İsmail Hakkı Kaya, doğaya olan düşkünlüğü ile uzun yıllardır kendi imkânlarıyla okulun etrafında çeşitli renklerde güller yetiştiren Kaya, yaşanabilir bir çevre konusunda çocuklara çiçek, doğa ve çevre sevgisini aşılamaya çalışıyor. İsmail Hakkı Kaya “41 yıllık öğretmenim. 25 yıldırda Bandırma 17 Eylül İlkokulu sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım. Okulumuzun bahçesine, “Çocuklarımız bir çiçektir” Projesiyle her tarafı gülle donattık. Okulumuzun bahçesine rengârenk çiçekler dikerek çevre güzelliği oluşturduk. Sağ olsun öğrencilerimiz güllerimizi de korumaktadır. Bakımlarını, sulamalarını yapıyorlar bu yönden çok mutluyum. Bu vesileyle de çocuklarımıza çevre ve doğa sevgisi aşılayacağıma inanıyorum. Öğrencilerimiz gülleri çok seviyorlar. Güllere öğrencilerimiz sahiplendiler, onları koruyor ve suluyorlar. Çocuklarımıza doğa güzelliği, çevre temizliğini aşıladık. Sağ olsun idarecilerimiz de bu konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Çocuklarımız, doğayla iç içe yaşamasını da daha iyi anlayacaklar. Doğa sevgisi insana mutluluk ve huzur getirir” ifadesinde bulundu.