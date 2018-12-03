'Öğrenme Yolculuğu' söyleşisi

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik "Öğrenme Yolculuğu" adlı söyleşi düzenlendi.

'112, Açılın Ben Öğretmenim' kitaplarının yazarı, eğitimci Müjdat Ataman'ın konuk olduğu söyleşiye, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul yöneticileri ile birlikte çok sayıda öğretmen katıldı.

Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi ve kişisel motivasyonlarını arttırmaya yönelik düzenlenen söyleşide, Öğrenmenin farklı yöntemleri, eğlenerek öğrenme hikayeleri, eğitim ortamlarının tüm bireyleri kapsaması konuları vurgulandı. Oldukça keyifli geçen söyleşinin sonunda söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Öğrenme yolculuğuna gönüllü olarak katılan tüm eğitimcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tamamen gönüllü katılımla gerçekleşen bu etkinliğe kendi kişisel zamanlarınızdan fedakarlık ederek katılıyor olmanız, mesleğimize duyduğumuz saygıdan ve gelişmeye açık oluşumuzdandır." dedi.

Günün anısına Müjdat Ataman'a hediye takdim eden Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, eğitime farklı bakış açısı kazandıran bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğuna inandığını ifade ederken, tüm öğretmenlerin geçmiş öğretmenler gününü kutladı.