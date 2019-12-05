Öğretmen, öğrenci ve velilerden taş boyama sergisi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan Gaziosmanpaşa İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velilerince ortaklaşa hazırlanan “Taş Boyama” sergisi açıldı.

Gaziosmanpaşa İlkokulunda öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırladığı ve taşları boyayarak taptıkları çalışmalar Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı'nın katılımı ile gerçekleşti. Serginin hayat bulmasındaki emekleri nedeniyle bütün öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Bakanımız Ziya Selçuk'un da ifade ettikleri gibi ‘Doğal olan çocuk, kendi içindeki saklı müfredatı açığa çıkan çocuktur. İçindeki cevheri mücevhere dönüştüren çocuktur. Öğretmenlik de bu cevheri mücevhere dönüştürmek için ortamı sağlamaktır. Bugün Altıeylül Gaziosmanpaşa İlkokulumuzda çocuklarımızın içindeki cevheri açığa çıkarma, mücevhere dönüştürme yolunda atılmış çok güzel adımlara şahitlik ediyoruz. Taş ve geri dönüşüm malzemelerinin, okul-öğrenci-veli işbirliği ile maharetli ellerde boya ile buluşmasını görmek, böylesine güzel bir serginin açılışına şahitlik etmek bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Okul Müdürümüz Fatma Zengin'in şahsında emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Sergi açılışına Valimiz Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Müdürü İbrahim Çelik, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tazebey Avcı, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.