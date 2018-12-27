İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenevine tadilat yapılıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde öğretmenevinin sıhhi tesisatı ve doğalgaz kalorifer tesisatı ihalesi tamamlanarak yapım çalışmalarına geçildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğretmenevinin sıhhi tesisatı ve doğalgaz kalorifer tesisatı ihalesi tamamlanarak yapım çalışmalarına geçildi.


İlçemizde, 5 kat üzerinde 41 normal oda 3 süit odasıyla 106 yatak kapasitesi ve 15 personeli bulunan Erdek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, konaklama alanları haricinde yemekhane, lokal, çay bahçesi bölümleri ile de yaz kış hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz kış tüm odaları yenilenen Erdek Öğretmenevi'nin aynı zamanda elektrik sistemi, bahçe peyzajı ve iş güvenliği eksiklikleri de tamamlanmıştı. Bu kış yenilenmesi maksadıyla sıhhi tesisatı tadilatı ve yeniden kurulum için doğalgaz ve kalorifer tesisatı ihaleye çıkarak ihale süreci tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.