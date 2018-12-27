Öğretmenevine tadilat yapılıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğretmenevinin sıhhi tesisatı ve doğalgaz kalorifer tesisatı ihalesi tamamlanarak yapım çalışmalarına geçildi.

İlçemizde, 5 kat üzerinde 41 normal oda 3 süit odasıyla 106 yatak kapasitesi ve 15 personeli bulunan Erdek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, konaklama alanları haricinde yemekhane, lokal, çay bahçesi bölümleri ile de yaz kış hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz kış tüm odaları yenilenen Erdek Öğretmenevi'nin aynı zamanda elektrik sistemi, bahçe peyzajı ve iş güvenliği eksiklikleri de tamamlanmıştı. Bu kış yenilenmesi maksadıyla sıhhi tesisatı tadilatı ve yeniden kurulum için doğalgaz ve kalorifer tesisatı ihaleye çıkarak ihale süreci tamamlandı.