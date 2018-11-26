"Öğretmenin dilinden, öğretmenin telinden" konseri ilgi gördü

Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı Koordinasyonunda Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde "Öğretmenin Dilinden, Öğretmenin Telinden" adlı müzik programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programında müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen birbirinden güzel 14 solo ve koro parça beğeniyle izlendi. İzleyiciler, Edremit ilçesinde böylesine şahane bir müzik aktivitesi gerçekleştirdikleri için müzik öğretmenleriyle iftihar ettiklerini ve çok duygulandıklarını ifade ederek, bu anlamlı güne ayrı bir değer kattıkları için görev alan tüm öğretmenlere ve organizasyonu gerçekleştiren Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Programın sonunda protokol tarafından programda görev alan Müzik Öğretmenleri Yusuf Tatar, Mustafa Çakmak, Mustafa Kocabey, Turgay Geyik, Ali Çağatay Atılgan, Kerem Biner, Erkut Arcan, Ümran Sarıoğlu Biner, Serpil Latifoğlu, Alev Tekeoğlu, Hikmet Haşlak, Tülin Kıvrak, Bilişim Rehber Öğretmeni Hakkı Kurfallı ve Müzisyen Hakkı Güzey'e teşekkür belgeleri ve çiçekleri takdim edildi.

Düzenlenen müzik programına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Hakan Duman, daire amirleri ve öğretmenlerimiz katıldılar.