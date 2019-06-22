Öğretmenler 15 atölyede eğitim gördü

2023 eğitim vizyonu kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen "Öğretmenler Atölyede Buluşuyor" projesinin kapanış ve sertifika töreni, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve ders içi yeterliliklerini arttırmak amacıyla hayata geçirilen Öğretmen Atölyeleri Çalışması; 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında, Biyoloji, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji), Fizik, Görsel Sanatlar, İlköğretim Matematik, Kimya, Matematik, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türkçe olmak üzere 11 farklı branşta 399 öğretmenin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Projenin sertifika töreninde söz alan Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk: "Atölye çalışmaları münasebetiyle Fakültemizde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Atölye çalışmalarının hem akademisyenlerimiz için hem siz öğretmenlerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu son derece faydalı çalışmada emeği geçen, katkıda bulunan akademisyen ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız, "Eğitim Fakültemiz ile daha güzel çalışmalara imza atacağız"

Öğretmen Atölyesi Çalışmalarının 2023 Eğitim Vizyonundaki önemini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız:“17 Haziran 2019 Pazartesi günü bu salonda sizlerle birlikte başlamış olduğumuz atölye çalışmalarının bugün son gününde kapanış ve sertifika töreni için sizlerle birlikteyiz. Öncelikle Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Baştürk Hocamızın şahsında emeği geçen bütün akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin akademik kariyerlerinin zenginleştirilmesi ve eğitim-öğretim çalışmalarında ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesi yolunda Necatibey Eğitim Fakültemiz ile daha nice güzel çalışmaya imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu ve benzeri atölye çalışmalarının sonunda öğretmenlerimiz,elde etmiş oldukları kazanımları öğrencileriyle paylaşarak okullarına yansıtacak ve çalışma bölgelerinde farkındalık oluşturacaklar. Edremit'ten Dursunbey'e, Erdek'ten Savaştepe'ye kadar 20 farklı ilçemizden buraya teşrif ederek bu süreçte “Ben de varım!” dediğiniz için siz değerli öğretmen arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Necatibey Eğitim Fakültesinde oluşturulan 15 farklı atölyede 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda düzenlenen sertifika töreninde atölyelere eğitimci olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi ve Necatibey Eğitim Fakültesinden 32 akademisyen ile Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 1 öğretmene İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk tarafından sertifikaları takdim edildi. Akademisyen ve öğretmenler ile birlikte hatıra fotoğrafı çekiminin ardından kapanış töreni sona erdi.

Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kapanış ve sertifika törenine Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mansur Bacanak, akademisyenler ile idareci ve öğretmenler katıldı.