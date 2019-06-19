Öğretmenler atölyede buluştu

Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve ders içi yeterliliklerini arttırmak amacıyla hayata geçirilen Öğretmen Atölyeleri Çalışmasında, Biyoloji, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji), Fizik, Görsel Sanatlar, İlköğretim Matematik, Kimya, Matematik, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türkçe olmak üzere 11 farklı branşta 399 öğretmenin katılımlarıyla gerçekleşecek. Necatibey Eğitim Fakültesinde oluşturulan 15 farklı atölyede gerçekleştirilecek eğitimlerde, Fen Edebiyat Fakültesi ve Necatibey Eğitim Fakültesinden 32 akademisyen ile Bakanlık tarafından görevlendirilen 1 öğretmen görev alıyor.

Prof. Dr. Baştürk, "Öğretmenlerimiz akademik olarak daha donanımlı olacak"

Projenin açılış töreninde söz alan Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk: “Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin hayatla ilişkilendirilmesinin son derece önemli hale geldiği günümüzde, akademisyenlerimiz ve öğretmenlerimizin bu atölye çalışmasında bir araya gelmesi büyük anlam taşımaktadır. Zaman yönetimi, olaylar ve olgular arasında bağ kurma, kavramların içselleştirilmesi gibi farklı konuların da tartışılacağına inandığım bu atölye çalışmasının hem ilimizin hem ülkemizin eğitim sistemine büyük faydalar sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Yıldız, "Öğretmenlerin mesleki ve kişisel yeterlilikleri artacak"

Öğretmen Atölyesi Çalışmalarının 2023 Eğitim Vizyonunda en çok önemsenen konu olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “2018-2019 Mesleki Çalışmalar dönemine böylesine güzel bir programla başlamak bizler için bir mutluluk vesilesi. Öncelikle Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş Hocamıza şahsında, rektör yardımcımıza, dekanımıza, yürüttüğümüz eğitim çalışmalarının hepsinde ‘Biz varız' diyerek katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen değerli öğretim elemanlarımıza, farklı ilçelerimizden buraya teşrif ederek daha donanımlı olmak adına çaba gösteren siz değerli öğretmenlerimize, bu çalışmanın hayat bulmasında emeği olan Ar-Ge birimimizin değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyor; bu güzelliklerin artarak devam etmesini ve ülkemize yayılmasını niyaz ediyorum.

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğretmen atölyeleri çalışmalarını çok önemsiyoruz. Çünkü öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel yeterliliklerinin artırılması, eğitim-öğretim çalışmalarında ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesi ve 21. yüz yıl becerilerine sahip öğretmenler olarak gelişmelerine imkan sağlanması çok önemli. Biz inanıyoruz ki öğretmenlerimizin akademik olarak daha donanımlı oldukları sınıflarda öğrencinin merkeze alınması kolaylaşacak ve eğitimin kalitesi de artacaktır” dedi.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı: “Bir hafta boyunca bu çalışmalarda çok değerli fikirlerin tartışılacağına ve çok sayıda probleme çözüm bulunacağına inanıyorum. 2023 Eğitim Vizyonu ile eğitim sistemimizde yer alan eksikliklerin giderileceğini ve bu çalışmanın da bu sürece önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mansur Bacanak, akademisyenler ile idareci ve öğretmenler katıldı.